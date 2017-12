Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Innsbruck 23. decembra (TASR) - Nákladná doprava na tirolských diaľniciach tento rok výrazne stúpla. Podľa analýzy Dopravného klubu Rakúska (VCÖ) sa objem nákladnej dopravy na diaľnici A12 od 1. januára do 30. novembra zvýšil o šesť až sedem percent. Ešte výraznejšie je päťročné porovnanie: vzostup dosiahol až 24 %.Najväčší počet kamiónov sa vyskytol v blízkosti mesta Wörgl. Počas 11 mesiacov tu diaľničná spoločnosť Asfinag napočítala zhruba 3,2 milióna kamiónov, čo je približne o 170.000 viac než vlani. Pri Ampasse sa počet nákladných vozidiel zvýšil takmer o 200.000 na 3,1 milióna. Na brennerskej diaľnici A13 objem nákladnej prepravy stúpol o 8 % na vyše 2,3 milióna kamiónov.(VCÖ) od novej vlády požaduje urýchlené prijatie opatrení, ktoré obmedzia záplavu kamiónov a zabezpečia presun prepravy nákladov na železnicu. Ďalšími opatreniami by malo byť zrušenie daňového zvýhodnenia pre palivo pre nákladné vozidlá, striktné dodržiavanie pracovnoprávnych a sociálnych predpisov a častejšie bezpečnostné kontroly. Úrady musia prísnejšie postupovať proti mzdovému dampingu a kabotáži, čiže zabezpečovaniu vnútroštátnej prepravy firmou so sídlom v inej krajine.