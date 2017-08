Nákladná loď Dragon smeruje k ISS, astronautom vezie zásoby a zmrzlinu

Na snímke nosná raketa Falcon 9 americkej firmy SpaceX štartuje z Kennedyho vesmírneho centra na floridskom Myse Canaveral 14. augusta 2017. Nosná raketa nesie zásoby a vybavenie pre posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Mys Canaveral 15. augusta (TASR) - Nákladná kozmická loď Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX odštartovala v pondelok k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Na palube vezie takmer tri tony nákladu, prevažne zariadení na vykonávanie vedeckých experimentov, ale tiež 20 myší a množstvo zmrzliny a cukríkov pre astronautov.Bezposádkovú loď vyniesla do kozmu raketa Falcon 9, ktorá na svoju v poradí dvanástu zásobovaciu misiu odštartovala o 18.31 h SELČ z Kennedyho vesmírneho centra na floridskom Myse Canaveral, informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).Spoločnosť SpaceX uviedla, že časť rakety krátko po vynesení lode úspešne pristála na Myse Canaveral, čo umožňuje jej recykláciu a teda zníženie výrobných nákladov. Takýto postup SpaceX dlhodobo využíva.Loď Dragon by sa mala s ISS spojiť v stredu.Súčasťou nákladu je tiež zmrzlinová narodeninová torta, mrazené vanilkové a čokoládové poháre či zmrzlinové cukríky. Tieto sladkosti podľa agentúry AP určite ocení Američanka Peggy Whitsonová, ktorá je na ISS už od vlaňajšieho novembra a na Zem by sa mala vrátiť začiatkom septembra. Úžitok z nich určite bude mať aj jeden z najnovších prírastkov na vesmírnej stanici, americký astronaut Randolph Bresnik, ktorý v septembri oslávi 50 rokov.