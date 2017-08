Nákladné autá uhradili v júli na mýte 16,33 milióna eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Vodiči nákladných áut nad 3,5 tony uhradili v júli tohto roku za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 16,33 milióna eur. V porovnaní so siedmym mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 880.000 eur.Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll. V priebehu júla tohto roku sa pritom na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 10,85 milióna eur na mýte a na cestách I. triedy to bolo 5,48 milióna eur.vyčíslil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy Anton Bódis.Dňom s najvyšším výberom v siedmom mesiaci bol 6. júl s vybranou sumou 818.143 eur.dodal Bódis.Celkovo za sedem mesiacov tohto roka sa na mýte vybralo 115,88 milióna eur. v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamenalo nárast o 4,25 milióna eur.