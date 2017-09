Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) - Náklady ceny práce rastú v celom regióne strednej a východnej Európy (SVE), nielen na Slovensku. Medziročné tempo hodinových nákladov práce sa v 2. štvrťroku tohto roka priblížilo k 10 %. Rástli tak najrýchlejšie od roku 2005. Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Dynamika rastu ceny práce sa zrýchlila na rekordne silné úrovne. Podľa analytikov to bolo v dôsledku napätého trhu práce, keď nezamestnanosť úspešne atakovala historické minimá a najmä na západe Slovenska sa začal prejavovať akútny nedostatok vhodnej pracovnej sily.konštatujú analytici banky.Dynamický rast ceny práce totiž vykazujú všetky krajiny regiónu SVE, ktoré sú pre Slovensko hlavnou konkurenciou. "Viacero krajín regiónu pritom v 2. štvrťroku vykázalo dvojciferné dynamiky medziročného rastu hodinových nákladov práce," upozornili analytici. Najrýchlejšie, o takmer 19 %, rástli náklady v Rumunsku.vyčíslili analytici banky. Hodinové náklady práce rástli pomalšie ako na Slovensku len v dvoch krajinách, a to v Slovinsku a Chorvátsku.Dôvody rastu miezd v ostatných krajinách regiónu sú pritom podľa analytikov zvyčajne podobné ako na Slovensku. Je to nedostatok pracovnej sily pri silnom cyklickom oživení ekonomík, čo následne zvyšuje tlak na mzdy.vysvetlili analytici banky.Oslabil jedine rumunský leu.doplnili analytici.Rastu miezd však neraz pomohli aj politici.doplnili analytici UniCreditu.