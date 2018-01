Náklady firmy BP pre haváriu v Mexickom zálive vzrastú na 65 mld. USD

. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. januára (TASR) - Britská ropná spoločnosť BP oznámila, že havária ropnej plošiny Deepwater Horizon z roku 2010 ju bude stáť ďalšie takmer 2 miliardy USD navyše. Celkové náklady spoločnosti spojené s riešením najväčšej ekologickej katastrofy v Spojených štátoch tak vzrastú na približne 65 miliárd USD (52,94 miliardy eur).BP uviedla, že neprevádzkový odpis po zdanení v hodnote okolo 1,7 miliardy USD zahrnie do výsledkov za 4. štvrťrok. Dôvodom sú vyššie než pôvodne očakávané náklady v súvislosti s požiadavkami riešenými v posledných mesiacoch. Tie boli 7-krát vyššie, ako BP predpokladala.Požiadavky sú súčasťou programu o urovnaní nárokov za škody spôsobené haváriou ropnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive v apríli 2010. Program zahrňuje takmer 400.000 prípadov, uviedla BP. Ako dodala hovorkyňa firmy, väčšina požiadaviek bola už vyriešená, ešte ich zostáva doriešiť niekoľko stoviek. To znamená, že firma ešte musí počítať s ďalšími finančnými nákladmi.Do konca septembra minulého roka vyplatila ropná spoločnosť v súvislosti s dôsledkami havárie okolo 63,4 miliardy USD. Aj napriek tomu, že urovnanie nárokov za posledné mesiace sa ukázalo ako finančne náročnejšie, než sa čakalo, BP aj analytici predpokladajú, že najnovší odpis by mala spoločnosť zvládnuť, keďže rast cien ropy umožňuje BP zvyšovať príjmy.(1 EUR = 1,2277 USD)