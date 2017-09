Náklady na obnovu Texasu po hurikáne môžu dosiahnuť miliardy dolárov

Na leteckej snímke pohľad na zaplavené ulice po vyčíňaní hurikánu v meste Port Arthur, v americkom štáte Texas 31. augusta 2017. Hurikán Harvey spôsobil na pobreží mohutné záplavy. Tropická búrka si doposiaľ vyžiadala najmenej 35 obetí na životoch, 17 ľudí je nezvestných. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dallas 4. septembra (TASR) - Náklady na obnovu Texasu po hurikáne Harvey by mohli dosiahnuť až 180 miliárd USD (151 miliárd eur). Uviedol to dnes guvernér Texasu Greg Abbott. Podľa neho Harvey spôsobil oveľa väčšie škody ako hurikán Katrina, ktorý v roku 2005 zničil New Orleans.Brock Long, šéf americkej Federálnej agentúry pre riadenie katastrof, medzitým upozornil štáty, ktoré po hurikáne zasiahli ešte aj povodne, aby sa nespoliehali na to, že Washington za ne vyrovná účet. Dodal, že Harvey by mal byť budíkom pre miestnych úradníkov.V Texase aj v susednej Louisiane sa už začína s procesom obnovy, hoci mnohé oblasti stále bojujú s povodňami. Ničivý hurikán, ktorý pred týždňom zasiahol Texas, si vyžiadal najmenej 47 obetí a množstvo ľudí pripravil o domovy.Americká vláda už požiadala Kongres o prvý príspevok na obnovu vo výške 7,85 miliardy USD. Guvernér Abbott ho však označil len za "zálohu", keďže už predtým avizoval, že Texas bude možno potrebovať pomoc vo výške viac ako 125 miliárd dolárov. A v nedeľu (3.9.) aj tento údaj revidoval smerom nahor na 150 až 180 miliárd USD.povedal pre Fox News.Biely dom upozornil, že bude potrebné zvýšiť hranicu pre dlhový strop USA, aby vláda mohla prispieť na obnovu zničených území. Ale len Kongres môže zvýšiť tento strop.Brock Long v tejto súvislosti pre televíziu CBS povedal, že Harvey by mal byť lekciou pre štátnych úradníkov. Ukázal totiž, aké potrebné je vytvoriť si vlastné finančné rezervy pre prípady núdze.