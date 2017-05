Náklady na zimnú údržbu v Bratislave boli o takmer 400.000 eur nižšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Máder Foto: TASR - Erika Máder

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Zimná údržba komunikácií v správe hlavného mesta trvala túto zimu od novembra 2016 do apríla 2017 a vyšla na 3.011.532 eur. V porovnaní s predchádzajúcou zimou to predstavuje zníženie nákladov o takmer 400.000 eur, a to aj napriek zvýšenej výmere komunikácií. TASR o tom informovala Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.V rámci tejto zimnej údržby sa zrealizovalo 431 posypov v rajónoch a desať celomestských likvidačných posypov, na ktoré bolo vyčlenených 55 mechanizmov a 86 pracovníkov zmluvného dodávateľa A.R.K. technické služby. Spotreba posypového materiálu predstavovala takmer 3500 ton.priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Celková úspora súvisela podľa hlavného mesta s uplatňovaním opatrení, ktoré samospráva realizovala už v minulom zimnom období a túto sezónu v nich pokračovala. Išlo napríklad o pravidelný monitoring predpovede počasia a sledovanie pohybu mechanizmov zimnej údržby cez GPS snímače. Taktiež preventívny posyp vo vybraných lokalitách, včasné premiestnenie sypačov do určených lokalít pred samotným zásahom, spolupráca s Policajným zborom v prípade nutnosti sprevádzania zásahových mechanizmov či možnosť využitia rezervných mechanizmov od dodávateľa A.R.K. technické služby.Vo výraznej miere sa na dosiahnutej úspore podpísala podľa magistrátu aj nová koncepcia čistenia verejných priestorov v prípade takzvanej "suchej zimy".povedala Kešeľáková.