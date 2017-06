Nákup potravín by sa mal školským jedálňam zjednodušiť

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. júna (TASR) - Nákup potravín pre školské jedálne by sa mal zjednodušiť. Navrhuje to trojica poslancov Mosta-Híd Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál v novele zákona o verejnom obstarávaní a právnu normu parlament pri dnešnom hlasovaní posunul do druhého čítania.Zákonodarcovia chcú zvýšiť finančný limit na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania až do výšky 200.000 eur, čím sa má zjednodušiť a zefektívniť obstarávanie pri nízkych prahových hodnotách, a tým sa zníži administratívna záťaž pre školské jedálne.odôvodnili poslanci v návrhu.Školské jedálne by tak podľa nich po novom už neboli obmedzené kritériom najnižšej ceny, ale mohli by nakupovať čo najkvalitnejšie potraviny. Okrem toho chcú poslanci novelou zákona zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe podľa nich predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania.priblížili poslanci. Návrh podľa nich dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.Zároveň má novela umožniť v prípade podlimitných zákaziek využívanie takzvaného jednoobálkového systému, alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov. Novela má tiež znížiť povinnosť vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste, namiesto súčasných prvých troch uchádzačov.doplnili poslanci. Všetky tieto kroky podľa nich rozšíria možnosti verejného obstarávania, znížia administratívnu náročnosť a urýchlia celý proces, čím verejné obstarávanie zefektívnia.