Nákup tovaru na splátky ovplyvňujú akcie a aktuálna sezóna

Bratislava 6. februára (TASR) - Na spotrebiteľské správanie sa Slovákov výrazne vplýva sezónnosť využívania vecí, no zároveň aj ich predajná cena. Nakupovanie ľudí pritom značne ovplyvňujú výpredaje a akcie obchodníkov.Svedčí o tom aj najviac predaných bazénov v januári, kedy boli pri tomto sortimente citeľné zľavy. Klimatizácie sa zasa bez ohľadu na ceny predávali najčastejšie v čase letných horúčav, teda keď ich zákazníci akútne potrebovali. Mobilné telefóny sa pre zmenu najviac v predajniach míňali pred Vianocami. Bicykle zase na jar, keď prišla po zime možnosť naplno ich využívať. Vyplýva to z interných štatistík predaja tovaru na splátky spoločnosti Home Credit.Mnohí Slováci nakupujú tovar klasicky, čiže vtedy, keď ho jednoducho potrebujú používať. Je však aj veľa takých, ktorí kupujú veci mimo sezóny. V tejto súvislosti je zaujímavé, že najviac bazénov sa na splátky predalo v období, keď bola najväčšia zima, teda v januári., hovorí Jan Holoch, manažér zákazníckej skúsenosti zo spoločnosti Home Credit. Podobne to bolo aj s nakupovaním nábytku, teda sedačiek, postelí, skríň či šatníkov, ktoré sa predávali najčastejšie v mesiacoch január a február.Štatistiky minuloročného predaja ukázali, že pod vianočným stromčekom sa ako darček veľmi často objavili mobilné telefóny, keďže najviac sa ich predalo v decembri. Rovnako predvianočný trend predaja fungoval aj v prípade darčekových poukážok, teda s poukazmi na víkendové pobyty alebo kúpu oblečenia, ktorých predaj bol v decembri v porovnaní s celoročným priemerom vyšší približne o 150 %. No v období tesne pred Vianocami Slováci výraznejšie viac nakupovali aj televízory.Predaj klimatizácie a chladiacich zariadení sa výrazne zvýšil predovšetkým v letných mesiacoch. V júni, júli a auguste ich predaj v porovnaní so zimnými mesiacmi stúpol viac ako dvojnásobne. Vybavenie na šport a voľný čas Slováci najčastejšie nakupovali vtedy, keď sa tomu mohli začať aj aktívne venovať. Napríklad bicykle na splátky sa obchodníkom míňali najviac v apríli a máji.Štatistiky tiež ukázali, že predaj niektorého sortimentu je nárazový, vyslovene bez hlbšej logiky. Je zaujímavé, že napríklad práčky a umývačky išli obchodníkom najviac na odbyt v júli a auguste, teda v čase dovoleniek, počas letných prázdnin.