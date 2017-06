Nákupná cena surového mlieka v SR v máji medzimesačne stúpla o 0,2 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v SR v máji 2017 medzimesačne zvýšila o 0,2 % na 29,86 eura/100 kg. V porovnaní s májom 2016 bola nákupná cena mlieka vyššia o 26,1 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).Cena mlieka Q. triedy v máji medzimesačne posilnila o 0,1 % na 30,09 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy vzrástla o 0,8 % na 29,58 eura/100 kg. Cena neštandardného mlieka sa naopak znížila o 7,1 % na 25,28 eura/100 kg. Nákupné ceny mlieka sa v máji 2017 medziročne zvýšili od 26,2 % (u mlieka Q. triedy) do 34,1 % (u neštandardného mlieka).Surového kravského mlieka nakúpili spracovatelia v máji tohto roku 74.331 ton, čo bolo o 3,8 % viac ako v apríli tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo 47.556 ton, teda medzimesačne menej o 1,3 %. Nákup mlieka 1. triedy dosiahol 25.868 ton, bolo to o 14,7 % viac ako pred mesiacom. Neštandardného mlieka sa nakúpilo 907 ton, teda medzimesačne viac o 3,1 %. Mlieko Q. triedy sa na májovom nákupe podieľalo 64 %, mlieka 1. triedy bolo 34,8 % a neštandardné mlieko tvorilo 1,2 % z nákupu.Medziročne nakúpili spracovatelia v máji 2017 spolu o 0,4 % surového mlieka viac. Nákup mlieka Q. triedy sa medziročne znížil o 9,3 %. Mlieka 1. triedy kvality sa nakúpilo o 24,4 % viac ako v máji 2016, nákup neštandardného mlieka medziročne stúpol o 13 %.