Nákupná mánia v obchodnom centre

Ľudia sa priam zbláznili. Priestranné nákupné uličky sa plnia návštevníkmi hľadajúcimi “poklady” do ich šatníka a domácností so zľavami až do 70%. Našťastie parkovisko Bory Mall ohlasuje viac ako 2.400 miest. Zdá sa, že veľa žien si chce s príchodom jari vylepšiť štýl obliekania a príležitosť zadarmo pobehať obchody s módnou štylistkou Janou Tomas si nenechajú ujsť. Viete, že módne poradenstvo dnes využíva čoraz viac “bežných” ľudí a nevyužívajú ho len celebrity?Ľudia na Slovensku stále nevedia, že môžu využiť služby módneho štylistu. “Ja osobne pracujem radšej s neznámymi ľuďmi ako so celebritami, nakoľko sú flexibilnejší, dá sa s nimi ľahšie pracovať a skôr si nechajú poradiť,” vysvetľuje bývalá modelka. Podľa slovenskej krásky vie byť žena štýlová v každom veku a s každým typom postavy, len treba vedieť, ako na to.Pýtate sa, čo nasleduje, keď zákazníčka zavolá, že potrebuje zmeniť šatník? Jana tvrdí, že záleží na tom, či ide o kompletnú premenu šatníka alebo len o “refresh”. Ak zákazník chce zmenu od základov, tak si s ním štylistka prejde jeho existujúce outfity, vyhádže staré veci a spoločne vybehnú kúpiť nové trendy kúsky . Keď sa vrátia, Jana vytvorené ouftity z nových kúskov pofotí a klientka tak odchádza s PDF plným nových inšpirácií z vlastnej skrine. Ak ide len o "refresh", stretnú sa v obchodnom centre a dokúpia kúsky, ktoré klientke v skrini chýbajú.Jana pôsobila ako kostymérka a štylistka hercov seriálu Panelák a dnes pracuje pre rôzne módne značky. “Mojim domovom sú nákupné centrá. Na Boroch mám rada obrovskú nákupnú plochu a mnoho obchodov a obchodíkov, ktoré stoja za to preskúmať,” dodáva štylistka. Mnohých k nákupom inšpirujú práve zľavy. Kartu so 135 zľavami nájdete v magazíne EMMA číslo 5 alebo v booklete Mánia na Infostánku v Bory Mall. Dokonca v sobotu sa počas nakupovania môžete nechať skrášliť v niektorom z kútikov Bory Beauty Zone . “Veľa žien je frustrovaných a boja sa zmeny. Keď to však skúsia, je neskutočné sledovať ich šťastie v tvári,” opisuje svoju prácu blogerka roka Jana Tomas.