Nákupné centrá na starom kontinente čaká ďalšie rozšírenie

Bratislava 3. mája (TASR) – Nákupné centrá v Európe dosiahli na začiatku tohto roka celkovú plochu 159,4 milióna štvorcových metrov (m2). V západnej Európe to bolo 108,6 milióna m2, kým v strednej a východnej Európe (SVE) 50,8 milióna m2. Vyplýva to z aktuálnej správy realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield. K objemu plôch existujúcich nákupných centier v nasledujúcich dvoch rokoch výrazne prispejú ich rozšírenia.Počas minulého roka pribudlo do celkovej plochy nákupných centier 4,5 milióna m2. Aj napriek tomu, že v Rusku bolo zrušených niekoľko plánovaných projektov, tam developeri postavili 863.000 m2 priestorov, čo je najviac v Európe. Nasledovali Poľsko, Francúzsko a Turecko, kde sa spolu postavilo 748.000 m2 plochy nákupných centier.Investície do nákupných centier v regióne SVE klesli v roku 2016 medziročne o viac ako 30 % na 3,8 miliardy eur. Poľsko bolo v druhej polovici vlaňajška dominantným hráčom s podielom viac ako 46 % na celkovom objeme investícií. Naopak, Rusko zaznamenalo len šesť investícií v hodnote 134 miliónov eur, kým v Turecku sa v tomto období neuskutočnila žiadna investícia do výstavby nákupných centier.V roku 2017 sa podľa správy očakáva v Európe výstavba 4,5 milióna m2 nových priestorov, ďalších 2,3 milióna m2 sa predpokladá v roku 2018. Najviac rozplánovanej výstavby nákupných centier na nasledujúce dva roky majú v západnej Európe Paríž, Marseille, Helsinki, Madrid a Londýn.Turecko má naplánovanú najrozsiahlejšiu výstavbu v SVE v objeme 1,55 milióna m2. Poradenská firma upozornila, že napriek očakávanému väčšiemu množstvu projektov sú plány pozastavené pre politické a ekonomické riziká. Rusko sa radí na druhú priečku s plánovaným objemom výstavby 1,46 milióna m2. V Poľsku sa v najbližších dvoch rokoch očakáva výstavba 546.000 m2 nových nákupných priestorov, čo je tretí najväčší objem v regióne.uviedla vedúca maloobchodného tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku Katarína Paule.V Banskej Bystrici sa na jeseň tohto roka očakáva otvorenie nákupného centra Terminal (13.000 m2). V centre Martina je naplánovaná výstavba nového centra Galeria Martin s rozlohou 12.058 m2 a tiež rozšírenie už existujúceho nákupného centra Tulip s rozlohou takmer 8000 m2. V Prešove sa pripravuje otvorenie nákupného centra Eperia (22.000 m2). V Košiciach je to projekt Stanica, ktorý sa bude rozširovať o 1200 m2.V roku 2018 by sa mali podľa poradenskej firmy otvoriť dve nové nákupné centrá. V prvej polovici roka avizuje otvorenie nákupného centra Point v Banskej Bystrici s rozlohou 5537 m2 a koncom roka alebo začiatkom toho nasledujúceho dokončenie výstavby nákupného centra Forum v centre Prešova (30.300 m2). V Bratislave sa zase chystá otvorenie zmodernizovaného podchodu na Trnavskom mýte s 1350 m2 obchodných priestorov. Z prístavieb by sa malo dokončiť rozšírenie nákupného centra Europa vo Zvolene o 8600 m2.Na budúci rok teda očakáva Cushman & Wakefield na Slovensku celkovo 45.787 m2 dostavanej plochy nákupných centier, z čoho budú 81 % predstavovať nové nákupné centrá.