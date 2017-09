Nálada v ekonomike eurozóny je najlepšia za vyše 10 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. septembra (TASR) - Nálada v ekonomike eurozóny sa zvýšila a je najlepšia za vyše 10 rokov.Index ekonomickej dôvery Európskej komisie (EK) vyskočil v septembri prekvapivo prudko, keď si polepšil o 1,1 bodu a dostal sa na 113 bodov. To je najviac od júla 2007. Ekonómovia počítali len s miernym zvýšením na 112 bodov. Dôvera stúpla v službách aj priemysle, rovnako ako sa zvýšil optimizmus spotrebiteľov a maloobchodníkov. Dôvera klesla len v oblasti finančných služieb.Podľa prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ekonomika eurozóny tento rok z pohľadu tempa rastu dobehne USA. Hrubý domáci produkt (HDP) oboch regiónov by sa mal zvýšiť o 2,1 %. Na budúci rok by však ekonomika USA mala opäť rásť rýchlejšie, keď OECD počíta s expanziou o 2,4 % a v prípade eurozóny len o 1,9 %.