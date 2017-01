Nálada v ekonomike eurozóny je najlepšia za vyše 5 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Maloobchodné tržby v eurozóne v novembri medzimesačne klesli o 0,4 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. januára (TASR) - Nálada v ekonomike eurozóny sa v decembri zvýšila a bola najlepšia za vyše 5 rokov.Index dôvery v ekonomiku eurozóny v decembri vyskočil na 107,8 bodu zo 106,6 bodu v novembri, uviedla Európska komisia (EK). To je najviac od marca 2011, keď sa index nachádzal na úrovni 108,3 bodu.Index dôvery v priemysle sa dostal v decembri do pozitívneho teritória, keď stúpol na 0,1 bodu z -1,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie očakávaní manažérov firiem týkajúcich sa produkcie a zlepšené hodnotenie celkových objednávok a zásob dokončených produktov.Index dôvery v službách vzrástol na 12,9 bodu z 12,2 bodu. Príčinou bolo výrazne lepšie hodnotenie situácie firiem.Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol -5,1 bodu, čo bolo v súlade s prvým odhadom, po -6,2 bodu v novembri. Spotrebitelia sú optimistickejší ohľadom budúceho vývoja zamestnanosti rovnako ako celkovej ekonomickej situácie.Index dôvery v maloobchode sa viac než zdvojnásobil, keď vyskočil na 3,2 bodu z 1,5 bodu. Zlepšilo sa predovšetkým hodnotenie súčasnej situácie firiem.Dôvodom pokračujúceho nárastu dôvery v stavebnom sektore boli výrazne lepšie očakávania manažérov týkajúce sa vývoja zamestnanosti. Príslušný index stúpol na -12 bodov z -12,8 bodu.Index podnikateľskej dôvery vzrástol na 0,79 bodu z 0,41 bodu a je najvyšší od júla 2011.Maloobchodné tržby v eurozóne sa v novembri znížili po oživení v predchádzajúcom mesiaci.Maloobchodné tržby na sezónne upravenej báze v novembri medzimesačne klesli v eurozóne o 0,4 % a v Európskej únii (EÚ) o 0,1 %. V októbri v eurozóne vzrástli o 1,4 % a v celej únii o 1,3 %.V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v eurozóne na kalendárne upravenej báze stúpli o 2,3 % po 3-% náraste v októbri. Ekonómovia však počítali so zvýšením len o 1,9 %. V celej únii tržby medziročne narástli o 3,4 %.Tržby v oblasti potravín, nápojov a tabaku v eurozóne v novembri medzimesačne klesli o 0,4 % a z predaja nepotravinových výrobkov o 0,9 %. Tržby v segmente motorových palív vzrástli o 1 %.Spomedzi členských štátov EÚ najvýraznejšie maloobchodné tržby klesli v Nemecku (-1,8 %), Rakúsku a Portugalsku (v oboch krajinách -1,3 %) a Dánsku (-0,3 %). Naopak, najprudší nárast zaznamenalo Luxembursko (+6,2 %), za ktorým nasledujú Estónsko (+1,7 %), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko (vo všetkých krajinách po +1,4 %).