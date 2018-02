Nález pravekých nástrojov v Indii naznačuje,kedy ľudia opustili Afriku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KRPZ Foto: TASR/KRPZ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 1. februára (TASR) - Nález pravekých kamenných nástrojov v Indii naznačuje, že naši ľudskí predkovia migrovali z Afriky oveľa skôr, ako sa doteraz myslelo. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vedeckú štúdiu zverejnenú vo štvrtok v časopise Nature.Štúdia je založená na 7200 kamenných artefaktoch zozbieraných z archeologického náleziska v Attirampakkame v juhoindickom štáte Tamilnádu.Nájdené nástroje vyrobili niekedy pred 172.000-385.000 rokmi, tvrdia indickí a francúzski výskumníci. Nálezy by mohli podľa nich viesť k opätovnému posúdeniu migrácie ľudí z Afriky.Najskoršie dôkazy o moderných ľuďoch naznačujú, že Homo sapiens sa objavil v Afrike pred najmenej 300.000 rokmi. Neskôr zástupcovia tohto druhu opustili kontinent, aby kolonizovali svet, ale vedci sa sporia o tom, kedy a ako.Taktiež nie je jasné, či sa rozptýlili naraz alebo to skúšali viackrát. Mnohí vedci sa nazdávajú, že to skúšali viackrát a iba niekoľko pokusov opustiť Afriku bolo úspešných.Nedávny nález fosílie sánky v Izraeli svedčí o tom, že ľudia opustili Afriku už pred 180.000 rokmi. Avšak nálezy v Indii naznačujú, že k migrácii mohlo dôjsť dokonca ešte predtým.