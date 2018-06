Námestie Andreja Hlinku v Ružomberku bude žiť kultúrou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Ružomberok 1. júna (TASR) – Tradičný Ružomberský jarmok, ktorý slávnostne otvoria predstavitelia mesta v piatok popoludní na Námestí Andreja Hlinku, ponúkne počas dvoch dní bohatý kultúrno-spoločenský program pre domácich i návštevníkov. Ružomberčania si zároveň v rámci podujatia pripomenú i jubilejné 700. výročie udelenia mestských výsad, ktoré metropola dolného Liptova oslavuje v tomto roku.uviedol pre TASR ružomberský primátor Igor Čombor.Dodal, že mestský jarmok jednoznačne patrí do koloritu udalostí, ktorými by si Ružomberčania mali uctiť významnú udalosť, akou je udelenie výsad. Práve preto sa radnica v spolupráci s ružomberským Kultúrnym domom Andreja Hlinku (KDAH) snaží v tomto roku zvýšiť spoločenskú i kultúrnu úroveň podujatí organizovaných v meste.priblížil riaditeľ kultúrneho domu Ján Pavlík.Ako prvý sa v piatkovom programe predstaví miestny Folklórny súbor Liptov, ktorý si pripravil scénický program. Vyvrcholením tohto programu bude symbolické odovzdávanie mestských výsad do rúk primátora. Nasledujú vystúpenia Lúčnice a skupín Hex, Martina Haricha a Iné Kafe.povedal riaditeľ kultúrneho domu.V sobotu dopoludnia sa v rámci programu začína prezentácia škôl na území mesta. O dvanástej vystúpi kúzelník. Program obohatí aj ružomberská jazzová kapela či speváčka Kristína Debnárová. Večerný program sa začína vystúpením skupiny Vidiek, nasleduje Maxim Turbulens a Horkýže Slíže.uzavrel riaditeľ KDAH s tým, že do budúcnosti nevylučuje ani možnosť dvojdňových jarmokov už nastálo.