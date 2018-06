Námestie v Prievidzi ožije čitárňou i rozprávkovými predstaveniami

Letná čitáreň na Námestí slobody, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 27. júna (TASR)- Námestie slobody v Prievidzi opäť po roku ožije Letnou čitárňou a rozprávkovými divadelnými predstaveniami. Navštíviť čitáreň pod holým nebom budú môcť deti, ale i dospelí od 2. júla, tí menší sa na rozprávky budú môcť tešiť od 12. júla, informovala TASR Nina Pekárová z Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi.priblížila Pekárová.V Letnej čitárni bude podľa nej prítomný aj koordinátor, ktorý podá záujemcom informácie o aktuálnej ponuke sprievodných podujatí či poradí pri výbere kníh.doplnila.V rámci sprievodného programu v priestoroch Letnej čitárne sa verejnosť môže tešiť aj na tvorivé dielne s Ninou, čítanie pre najmenších s tetou Katkou a mnoho iného. Prevádzková doba Letnej čitárne, ktorá bude na námestí do 17. augusta, bude len v prípade priaznivého počasia, a to v pondelok až piatok v čase od 10.00 h do 17.00 h.KaSS v Prievidzi zároveň deti pozýva na divadelné rozprávky, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Letnej čitárne na pódiu. Konať sa budú vždy vo štvrtok od 18.00 h od 12. júla do 16. augusta. Divadlo zo šuflíka predvedie 12. júla rozprávku Zlatá rybka, 19. júl bude patriť predstaveniu Posledný dinosaurus v podaní Divadla na hojdačke a 26. júl rozprávke O dvoch hrochoch v podaní Divadla Severka. Rozprávku Guľko Bombuľko predvedie 2. augusta Divadlo Natraky, predstavenie Čarodejnícka škola kúziel a mágie od Divadla z klobúka si deti budú môcť pozrieť 9. augusta. Rozprávku Kiki a Kuky zase predvedie Divadlo pri kolkárni 16. augusta.