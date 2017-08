Namiesto Sýrčanov do Európy smerujú ľudia z Pakistanu a Bangladéšu

Ilustračná snímka



Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Belehrad 4. augusta (TASR)- Národnostné zloženie migrantov, ktorí v súčasnosti stále mieria do Európy, sa mení. Sýrčanov prichádza málo, naopak, pribúda ľudí z Bangladéša či Pakistanu. V rozhovore pre TASR to povedal projektový manažér srbskej neziskovej organizácie Info Park Stevan Tatalović.konštatoval Tatalović. Hlavné mesto Srbska, Belehrad, je jedným z uzlov migračných ciest ľudí z Blízkeho a Stredného východu do Európy. Od roku 2015 ním prešlo takmer milión utečencov, ktorí boli odkázaní sami na seba a pomoc neziskových organizácií. Info Park je jednou z nich. Utečencom ponúka poradenstvo i možnosť vzdelávacích kurzov.Podľa Tatalovića aj samotní utečenci sú zdrojom zaujímavých informácií.zdôraznil Tatalović.Ich cieľom je dostať sa do EÚ, čiže najmä do Chorvátska, Maďarska a potom ďalej. Za tranzit Srbskom však musia zaplatiť ďalších 1500 - 3000 eur.uviedol Tatalović s tým, že v poslednom čase sa čoraz viac utečencov túži vrátiť do Grécka, odkiaľ prišli do Srbska.dodal Tatalović.Rozhovor s projektovým manažérom srbskej neziskovej organizácie Info Park Stevanom Tatalovićom prinesie TASR v nedeľu 6. augusta o 14.00 hod v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.