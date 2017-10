Námorníčky stratené v Tichom oceáne zachránili po piatich mesiacoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Honolulu 27. októbra (TASR) - Dve námorníčky, ktoré sa na päť mesiacov stratili v Tichom oceáne, zachránili americké námorné sily. V piatok o tom informovalo námorníctvo USA.Jennifer Appelová and Tasha Fuiabová, spolu so svojimi dvoma psami, sa vydali z havajského hlavného mesta Honolulu na vyše 4000 kilometrov dlhú plavbu motorovou plachetnicou na ostrov Tahiti.Avšak v máji postihol ich plavidlo problém s motorom. Následne sa pokúsili pokračovať v plavbe len pomocou plachty, ale prišli aj o hlavný sťažeň. Zvyčajne trvá plavba na tejto trase 21 dní, uviedla havajská televízna stanica KITV.Keď sa však ženám ani po dvoch mesiacoch nepodarilo dostať na Tahiti, vysielali každý deň núdzový signál; nachádzali sa však príliš ďaleko od ostatných lodí.Nakoniec ich 24. októbra spozorovala taiwanská rybárska loď - 1400 kilometrov juhovýchodne od Japonska a 8000 kilometrov od Tahiti.Loď amerického vojnového námorníctva USS Ashland, umiestnená v Japonsku, sa nim napokon doplavila v stredu 25. októbra. Ženy prežili vďaka tomu, že mali so sebou čistiaci prístroj na vodu a dostatok potravín až na jeden rok, uviedla tlačová agentúra DPA.Námorníčky podľa vlastných slov neklesali na duchu vďaka psom, ktoré mali na palube plachetnice, napísal server britského denníka Guardian.