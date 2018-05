Napätie medzi USA a Čínou sa zmiernilo, krajiny clá predbežne nezavedú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. mája (TASR) - Napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou sa zmiernilo, pričom americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že k obchodnej vojne medzi krajinami by v najbližšom období dôjsť nemalo. Ekonomický poradca amerického prezidenta však upozornil, že táto možnosť tu do budúcnosti stále je.Mnuchin po skončení druhého kola rokovaní o obchode vo Washingtone pre televíznu stanicu Fox News v nedeľu (20.5.) povedal, že "obchodná vojna medzi USA a Čínou sa pozastavuje" a "plánované clá predbežne zavedené nebudú".Situácia sa však neskôr môže zmeniť. Na otázku médií, či najnovšie vyhlásenie znamená, že uvalenie dovozných ciel na čínsky tovar je tým zhodené zo stola, ekonomický poradca Donalda Trumpa Larry Kudlow povedal, že "do takéhoto štádia sa podľa neho rozhovory zatiaľ nedostali".Práve hrozba uvalenia vysokých dovozných ciel na čínsky tovar a očakávané odvetné opatrenia Číny vyvolali vo svete obavy z rozsiahlej obchodnej vojny. Trump pohrozil sankčnými clami najmä, ako tvrdí, pre krádeže amerického duševného vlastníctva čínskymi firmami, ako aj pre vysoký obchodný deficit USA a Čínou.Vyhlásenia amerických predstaviteľov počas víkendu nasledovali po dvojdňových rokovaniach medzi zástupcami USA a Číny vo Washingtone. Ich výsledkom bolo spoločné vyhlásenie, že Čína zvýši dovoz amerických tovarov a služieb. V tejto súvislosti Mnuchin dodal, že v tomto roku by Čína mala zvýšiť dovoz amerických agroproduktov o 35 až 40 % a zároveň do troch až piatich rokov zdvojnásobiť dovoz energetických produktov z USA.