Napätie v kvalifikácii MS, Dukátová s Beňušom si to skomplikovali

Výsledky kvalifikácie, 1. kolo



K1ž: 1. Fiona Pennieová (V. Brit.) 86,41 (0), ...18. Elena Kaliská 91,37 (0), 21. Jana Dukátová 92,15 (2), 46. Eliška Mintálová (všetky SR) 108,45 (0)



C1m: 1. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 83,68 (2), ...9. Michal Martikán 86,35 (0), 13. Alexander Slafkovský 87,25 (2), 63. Matej Beňuš (všetci SR) 140,59 (52)

Pau 28. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau vznikla v kvalifikácii pre Slovákov nečakaná komplikácia. Z 1. kola nepostúpili do semifinále kajakárka Jana Dukátová a singlista Matej Beňuš a museli sa naplno sústrediť na druhé kolo, v ktorom by všetko napravili.V 1. kole sa medzi dvadsiatkou postupujúcich ocitla kajakárka Elena Kaliská s čistou jazdou na 18. mieste. V mužských singloch zvládli postupovo 1. kolo aj 9. Michal Martikán a 13. Alexander Slafkovský. Čo sa však vôbec nečakalo, Dukátová skončila na 21. mieste ako prvá nepostupujúca. Doplatila na dotyk v bránke číslo 14 a dve trestné sekundy penalizácie jej cestu do semifinále medzi 71 štartujúcimi sťažili. Beňuš v konkurencii 75 singlistov sa najskôr dotkol bránky 18, ďalšiu vynechal a nabral až 52 trestných sekúnd. Obaja, tak ako ďalšia kajakárka Eliška Mintálová, sa museli sústrediť na kolo druhé, ktoré bolo na programe popoludní.