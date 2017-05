Napínavý súboj Rusko - USA vyhrali Američania, dominujú aj tabuľke

Kevin Hayes (uprostred) z USA sa raduje po góle v zápase A-skupiny Rusko - USA na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 16. mája 2017 v Kolíne nad Rýnom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



A-skupina (Kolín):



Rusko - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)



Góly: 13. Gusev (Kiselevič), 28. Belov (Plotnikov, Andronov), 37. Gusev (Šipačov, Dadonov) - 21. Hayes (Nelson, Keller), 33. Larkin (Nelson), 38. Hayes (Gaudreau, Bjugstad), 53. Lee (Gaudreau, Eichel), 60. Nelson (Larkin). Rozhodovali: Salonen (Fín.), Stricker (Švajč.) – Lhotský (ČR), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.



Rusko: Vasilevskij - Kiselevič, Gavrikov, Antipin, Belov, Provorov, Orlov, Zub - Plotnikov, Andronov, Telegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Kučerov, Namestnikov, Panarin - Ničuškin, Kuznecov, Barabanov - Tkačov



USA: Howard - Hanifin, Murphy, DeKeyser, Trouba, Skjei, McAvoy, van Riemsdyk - Keller, Eichel, Lee - Schmaltz, Larkin, Nelson - Bjugstad, Hayes, Gaudreau - Copp, Dvorak, Compher - Greenway

tabuľka A-skupiny:

Kolín 16. mája (TASR) - Hokejisti USA zdolali v utorkovom šlágri MS Rusko 5:3 a s 18 bodmi sa stali víťazmi kolínskej A-skupiny. V mimoriadne pútavom ofenzívnom derby rozhodol o triumfe Američanov gól Andersa Leeho z 53. minúty.Reprezentanti USA narazia vo štvrťfinále na štvrtý tím B-skupiny, ktorým budú Fíni, ak večer nezdolajú v riadnom čase Kanadu. Ak sa im to podarí, skončia na tretej pozícii a stretli by sa vo vyraďovačke s Rusmi, ktorí sa umiestnili so 17 bodmi na druhej priečke v "áčku" a ako ich najreálnejśí súper sa momentálne javia Česi. Tretie miesto v A-skupine obsadili Švédi, ktorých čakajú vo štvrťfinále Švajčiari.Ruskí hráči v úvode často zohrievali trestnú lavicu a presilovky pomohli Američanom dostať sa do tempa. Najbližšie v nich bol ku gólu Lee, zblízka mieril iba do Vasilevského. Rusi sa väčšinu času bránili vo štvorici, z prvej vážnej šance však dokázali skórovať, Gusev ušiel americkej obrane a strelou pomedzi betóny prekonal nerozchytaného Howarda. Zborná prehrala v prvej tretine na strely jasne 3:16, ale z minima mohla využiť maximum, keby v hre 4 na 4 úplne voľný Telegin usmernil strieľanú prihrávku Andronova lepšie, než iba do Howardovej hrude.Zámorský tím obrovskú streleckú prevahu napokon pretavil do vyrovnávajúceho zásahu, na začiatku druhej časti Hayes zakončil presilovkovú akciu a prestrihol dlhú sériu ruského výberu bez inkasovaného gólu, ktorá sa zastavila na 201 minútach. Zverenci Olega Znaroka držali puk na hokejkách menej než v predošlých zápasoch, namiesto nekonečných kombinácií zvolili rýchlejší prechod do útoku, čo sa ukázal byť správny recept - každá ich ofenzívna akcia "smrdela gólom". Howard odolal nájazdu Kuznecova, v sľubnej pozícii ho neprekonal obranca Belov a Namestnikov trafil žŕdku. V 28. min. už ale kapituloval, po dobrej práci Andronova pri zadnom mantineli ho delovkou prepálil Belov. Ofenzívne divadlo pokračovalo, tutovku zahodil Plotnikov, na druhej strane využil zaváhanie ruskej obrany Larkin - 2:2. Hra sa totálne zvrhla, Američania v jednom momente dokonca prepadli 1 na 3, čo potrestal Gusev po prihrávke Šipačova.Do kabín sa išlo ale za stavu 3:3, keď strelca Hayesa nechala obrana zbornej pred svojou bránou úplne voľného Hayesa. Šialené tempo sa v tretej tretine mierne zvoľnilo, tímy hrali už opatrnejšie. Stále sa však bolo na čo pozerať, Copp a Orlov opečiatkovali hornú žŕdku, dobrú možnosť spálil Kuznecov, na druhej strane uspel po učebnicovej presilovkovej kombinácii Lee. V 54. min. Panarin v oslabení unikol, ale Howarda neprekabátil. Záverečný tlak už Rusom vyrovnanie nepriniesol, naopak Nelson spečatil výhru USA gólom do prázdnej bránky.1. USA 7 6 0 0 1 31:14 18*1. Rusko 7 5 1 0 1 35:10 17*2. Švédsko 7 5 0 1 1 29:13 16*4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 11:14 9-------------------------------5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 96. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 77. SLOVENSKO 7 0 1 2 4 12:28 48. Taliansko 7 0 0 1 6 6:32 1*** - postup do štvrťfinále** - zostup do A-skupiny I. divízie MSms mp