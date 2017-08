Nápor migrantov v Taliansku poľavil, v Španielsku však silnie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 14. augusta (TASR) - Počet migrantov prichádzajúcich po mori zo severnej Afriky do Talianska v júli prudko poklesol, Španielsko však v tom istom čase zaznamenalo najvyšší nápor od roku 2009. Európska pohraničná agentúra Frontex to dnes uviedla vo svojom vyhlásení, ktoré priniesla agentúra DPA.V Taliansku, ktoré je pre migrantov v súčasnosti hlavnou vstupnou bránou do Európskej únie, zaznamenali v júli vylodenie 10.160 takýchto osôb, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roka 2016 pokles o 57 percent a najnižší počet pre daný mesiac od roku 2014. Migrantov odrádzali od vyplávania na more zlé poveternostné podmienky v prvej polovici mesiaca, ako aj nárast násilia v líbyjskom prístave Sabráta a intenzívnejšie hliadkovanie líbyjskej pobrežnej stráže.Do Španielska sa v júli doplavilo približne 2300 migrantov, čo je oproti júlu 2016 viac ako štvornásobok. Od začiatku tohto roka tak celkový počet narástol na zhruba 11.000 a prekonal tak bilanciu z celého predošlého roka, uviedol Frontex.Približne 2300 migrantov prišlo v júli takisto do Grécka, a to rovnako pozemnými, ako aj námornými trasami. V porovnaní s predošlým mesiacom ide o 25-percentný pokles, hoci bol zaznamenaný zvýšený nápor na grécke ostrovy v Egejskom mori. Od začiatku tohto roka prišlo do Grécka celkove 15.750 migrantov - až o 90 percent menej ako v rovnakom období roka 2016.Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa dostalo za posledné dva roky cez Stredozemné more do Európy takmer 1,4 milióna migrantov. Táto migračná vlna je považovaná za najväčšiu, akej Európa čelila od skončenia druhej svetovej vojny.Taliansko v uplynulých týždňoch zaviedlo opatrenia na obmedzenie migrácie po mori, a to v podobe misie pri pobreží Líbye a regulácie činnosti záchranárskych skupín prostredníctvom tzv. kódexu správania. Viacero mimovládnych organizácii v reakcii na tieto kroky pozastavilo svoje aktivity na záchranu migrantov.