Napriek eufórii zo snehu netreba zabúdať na bezpečnosť na svahu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Tohtoročná sezóna je k lyžiarom zatiaľ mimoriadne žičlivá. Všetky strediská na Slovensku majú dostatok prírodného snehu a hlásia vysoký záujem návštevníkov. S počtom lyžiarov však rastie aj počet úrazov. Je preto potrebné byť opatrnejší, dodržiavať pravidlá bezpečného lyžovania a nezabúdať na poistenie pre prípad úrazu.Horská záchranná služba má každým rokom viac práce so zranenými lyžiarmi. Minulú sezónu zasahovala pri 1619 úrazoch lyžiarov a snoubordistov, čo je v porovnaní so sezónou 2014/2015 nárast o 6 %.hovorí Katarína Števčeková z Horskej záchrannej služby. Smutná štatistika vládne i pri smrteľných úrazoch. Ich počet narastá. Počas minulej zimnej sezóny prišlo o život 19 návštevníkov hôr. V sezóne 2014/2015 malo fatálne následky sedem nehôd a 2014/2013 bolo takýchto prípadov šesť. Bilancia za tohtoročnej zimnej sezóny bude známa v apríli.radí Števčeková.K zodpovednému správaniu patrí i uzatvorenie pripoistenia pre prípad úrazu. Bežný lyžiar pohybujúci sa na udržiavanej zjazdovke nemusí mať bezpodmienečne poistenie pre prípad zásahu horskej služby. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk poskytujú v rámci predávaných skipasov aj službu prvej pomoci a transport zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.No dôležité je tiež pripoistenie následkov úrazu. Nehoda si môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy aj hospitalizáciu.hovorí obchodný riaditeľ NN Životnej poisťovne Jan Zápotočný.Samozrejme, aj keď má lyžiar uzatvorené životné poistenie, na svahu by sa mal správať vždy zodpovedne. Na lyžiarskych tratiach platí Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 26/2006 Z. z. a medzinárodné lyžiarske pravidlá FIS, známe ako Biely kódex. Okrem toho môžu mať prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk vlastné pravidlá, ktoré sú nad rámec tých medzinárodných a sú rovnako dôležité.upozorňuje hovorkyňa NN poisťovne Daniela Guťanová a dodáva, že situácia je komplikovanejšia, ak k úrazu došlo v zahraničí. Nie všetky druhy poistení sa vzťahujú na úrazy vzniknuté za hranicami SR a v takýchto prípadoch sa náklady na ošetrenie či hospitalizáciu môžu vyšplhať až na násobky slovenských cien. V blízkosti lyžiarskych stredísk sú totiž väčšinou súkromné zdravotnícke zariadenia, kde si treba za ošetrenie platiť. A hoci má lyžiar Európsky preukaz zdravotného poistenia, ten mu pomôže len v štátnych zdravotníckych zariadeniach.Podľa Guťanovej, aby poistná ochrana platila bez obmedzení, treba dodržiavať stanovené pravidlá, a to žiadny alkohol a omamné látky, zdržiavanie sa len na povolených lyžiarskych tratiach, dodržiavanie pokynov horskej služby a mať vhodný výstroj a oblečenie.