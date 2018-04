Napriek Trumpovej kritike OPEC ceny ropy v závere týždňa vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. apríla (TASR) - Ceny ropy na záver obchodovania v tomto týždni vzrástli. Vymazali tak straty, ktoré zaznamenali v priebehu piatkového obchodovania (20.4.) v reakcii na kritiku Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.Trump na Twitteri kritizoval OPEC za "umelé zvyšovanie cien ropy" a dodal, že "sa to nebude akceptovať". Aké kroky by jeho administratíva mohla v súvislosti s ropou či s OPEC prijať, ale neuviedol. Zástupcovia OPEC túto kritiku odmietli a oznámili, že robia iba to, čo je úlohou OPEC, a to je dosiahnutie vyváženosti trhu.Od roku 2017 OPEC spolu s niektorými ďalšími krajinami mimo ropného kartelu na čele s Ruskom uplatňuje dohodu o obmedzovaní produkcie s cieľom zredukovať nadmerné zásoby ropy vo svete. Tie v danom období viedli k prudkému poklesu cien komodity. Ceny sa postupne zvyšovali, podľa ekonómov však na ich raste v poslednom období má nemalý podiel práve Trump, a to svojimi prejavmi voči Iránu a Venezuele.Krátko po Trumpovej kritike OPEC ceny ropy zaznamenali pokles, neskôr sa však straty zmenšovali. Nakoniec sa piatkové obchodovanie ukončilo rastom cien. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom vzrástla na záver piatkového obchodovania o 28 centov (0,40 %) na 74,06 USD (60,17 eura) za barel (159 litrov). Za celý týždeň vzrástla o vyše 1 %.Rast zaznamenala aj cena americkej ropy WTI ako v prípade exspirujúceho májového, tak aj nového júnového kontraktu. Cena WTI s májovým kontraktom, ktorý vypršal práve 20. apríla, dosiahla na záver obchodovania 68,38 USD/barel, čo znamená rast o 9 centov (0,10 %). V prípade aktívnejšieho júnového kontraktu sa cena zvýšila o 7 centov na 68,40 USD/barel. Čo sa týka týždenného vývoja, aj cena WTI vzrástla za sedem dní o vyše 1 %.