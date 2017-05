Narábanie so zásielkami pre poslancov bude mať nové pravidlá

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) - Hľadanie vulgarizmov v listoch adresovaných poslancom sa viac diať nebude. Zároveň si budú môcť poslanci zriadiť P.O.Box, aby listy nechodili do budovy Národnej rady (NR) SR, alebo sa budú otvárať v prítomnosti adresáta. Zároveň bude možné udeliť generálny súhlas na otváranie akejkoľvek jeho pošty. Po dnešnom rokovaní poslaneckého grémia to oznámil Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA).Podľa predstaviteľov opozície, ktorá dnes chcela pre kauzu listy odvolávať šéfa NR SR Andreja Danka (SNS), prvý muž parlamentu odmietol na grémiu prijať svoju osobnú zodpovednosť. Zmenu nariadenia, ako zaobchádzať so zásielkami, však považujú za dodatočné priznanie. "povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.Na margo samotného grémia Viskupič uviedol, že bolo emotívne.dodal Viskupič s tým, že opozícii sa za doterajšie otváranie listrov nikto neospravedlnil.Danko napokon nebude na pôde parlamentu čeliť opozičnému pokusu o jeho zosadenie z funkcie. Za program mimoriadnej schôdze totiž zahlasovalo len 54 poslancov zo 131 prítomných.