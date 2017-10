Náraz auta do chodcov v Londýne nebol teroristickým činom

Náraz auta do chodcov v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. októbra (TASR) - Náraz auta do chodcov, ku ktorému došlo dnes pri budove Prírodopisného múzea v Londýne, nebol teroristickým útokom, ale iba bežnou dopravnou nehodou. Oznámila to londýnska polícia, ktorej vyhlásenie priniesla agentúra AP.Incident v londýnskej časti South Kensington si podľa údajov tamojších zdravotníkov vyžiadal zranenia 11 osôb, z ktorých deväť previezli do nemocnice. Na mieste vypukla panika a okolie v priebehu niekoľkých minút uzavrela polícia, ktorá zadržala jednu osobu.Predpokladalo sa, že mohlo ísť o teroristický útok, keďže vozidlo vrazilo do chodcov na rušnom mieste, ktoré je vyhľadávané turistami. K vylúčeniu tejto možnosti polícia dospela až po takmer štyroch hodinách.V Británii platí v súčasnosti druhý najvyšší z piatich stupňov ohrozenia terorizmom, čo znamená, že tamojšie úrady rátajú s vysokou pravdepodobnosťou útoku.Zadržaný muž, ktorý je zrejme vodičom havarovaného auta, zatiaľ nebol obvinený a polícia nezverejnila jeho totožnosť.Osoby prevezené do nemocnice utrpeli prevažne poranenia nôh či hlavy, podľa zdrojov AP však nie sú v ohrození života.