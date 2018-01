Náraz auta do kaviarne v Rakúsku: Zranilo sa 16 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 19. januára (TASR) - Celkove 16 ľudí utrpelo zranenia pri štvrtkovej nehode v dolnorakúskom meste Mistelbach, kde auto prerazilo výklad kaviarne pri vstupe do tamojšej nemocnice. Rakúsky verejnoprávny rozhlas a televízia (ORF) to uviedli v piatok s odvolaním sa na políciu a internetové vydanie regionálneho týždenníka Niederösterreichische Nachrichten (NÖN).Vozidlo riadil 69-ročný muž, ktorý uviedol, že mu za jazdy prišlo nevoľno. Pred nárazom údajne hľadal parkovacie miesto.Podľa údajov polície utrpelo v kaviarni zranenia 16 hostí vrátane štvorročného dieťaťa; dvaja z nich boli zranení ťažko. Vodič auta a spolujazdkyňa vyviazli nezranení, motoristu však vzhľadom na jeho zdravotný stav takisto ošetrili priamo v nemocnici, v ktorej areáli sa nehoda stala.Podobný incident sa podľa ORF odohral v Dolnom Rakúsku aj v utorok, keď osem ľudí utrpelo ľahšie zranenia pri náraze auta do čakárne úrazovej ambulancie v meste Horn.