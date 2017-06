Naréndra Módí ako vôbec prvý indický premiér navštívi Izrael

Na archívnej snímke indický premiér Naréndra Módí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 30. júna (TASR) - Naréndra Módí sa stane na budúci týždeň prvým indickým premiérom, ktorý navštívil Izrael. Predpokladá sa, že táto cesta prispeje k posilneniu bilaterálnych vzťahov a spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti obrany či obchodu, píše agentúra DPA.Módí pricestuje do Tel Avivu v utorok, ďalší deň absolvuje rozhovory so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom. Módí sa tiež stretne s obchodnými predstaviteľmi a v Haife navštívi cintorín, kde sú pochovaní indickí vojaci.Indický premiér počas pobytu v židovskom štáte podpíše viaceré dohody v oblasti obrany, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, vedy, technológií, vyššieho vzdelávania a obchodu.India, ktorá má dlhoročné väzby na arabský svet a desaťročia podporuje palestínsku otázku, v roku 1992 nadviazala diplomatické vzťahy s Izraelom.Módího itinerár nezahŕňa návštevu palestínskych území. Ide o odklon od minulosti, keď indickí lídri počas návštevy Izraela tradične zavítali do mesta Ramalláh, kde sídli Palestínska samospráva. Módí sa v máji stretol aj s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.uviedol Netanjahu.