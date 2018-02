Narkobaróna Nasera Kelmendiho odsúdili na šesť rokov väzenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 1. februára (TASR) - Narkobaróna Nasera Kelmendiho, ktorý je kosovským Albáncom disponujúcim i bosnianskym občianstvom, poslala kosovská justícia za obchodovanie s drogami na šesť rokov do väzenia, oslobodila ho však spod žaloby z účasti na organizovanom zločine a na vražde. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie kosovského denníka Koha Ditore.Kelmendiho zadržali v Kosove v roku 2013 na základe bosnianskeho zatykača pre podozrenia z údajného zapojenia sa do organizovaného zločinu a zo zodpovednosti za smrť bývalého bosnianskeho vojenského veliteľa Ramiza Delaliča. Kosovské orgány činné v trestnom konaní postupovali proti nemu od roku 2015, od minulého roka bol však Kelmendi na slobode. Čas, ktorý strávil za mrežami, mu teraz odrátajú od udeleného trestu.Kosovo svojich občanov nevydáva na trestné stíhanie do krajín, ktoré neuznávajú jeho jednostranne vyhlásenú nezávislosť, takže Bosna a Hercegovina neuspela so žiadosťou o Kelmendiho vydanie.Obžalovaný, ktorého USA v roku 2012 zaradili na zoznam údajných drogových bossov a po ktorom vyhlásil medzinárodné pátranie aj Interpol, sa vo všetkých bodoch obžaloby označil za nevinného.