NARKS : Vývoj na trhu s nehnuteľnosťami sa spomaľuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júla (TASR) – Dynamický vývoj na trhu s nehnuteľnosťami postupne spomaľuje. Upozornila na to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). V jej pravidelnom prieskume Index realitného zdravia (IRZ) totiž realitné kancelárie ohodnotili obchodovanie na trhu v máji známkou 2,61.“ zhodnotila asociácia.Index sa v máji v porovnaní s aprílom zhoršil o 0,01 bodu na hodnotu 2,61. NARKS poukázala na to, že ide o najhorší výsledok v tomto mesiaci v histórii jeho merania. Medziročne sa pritom IRZ zhoršil o 0,3 bodu, keď v máji 2016 dosiahol doterajší rekord 2,31.“ opísala asociácia.Tvorcovia indexu podľa nej zatiaľ nestrácajú optimizmus v prognózach vývoja, ich júnový odhad je na úrovni 2,34. NARKS považuje zlepšenie o takmer 0,3 bodu a dosiahnutie pozitívnej časti hodnotiacej stupnice z mesiaca na mesiac za veľmi nepravdepodobné.konštatovala.Regionálny rozdiel IRZ je už druhý mesiac blízky nule. V máji je iba 0,01 bodu v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov. Hoci je obchodovanie v regióne Bratislavy dlhodobo živšie ako v ostatných regiónoch, tento výsledok podľa asociácie avizuje, že zhoršenie trhu je celoplošné. Prognózy v oboch porovnávaných celkoch sú naďalej pozitívne.uzavrela NARKS.Index realitného zdravia zostavuje NARKS na základe odpovedí realitných kancelárií z celého Slovenska. Môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 5, pričom najnižšia úroveň predstavuje najlepšie fungujúci a prosperujúci trh. Má slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní ako pre realitných profesionálov, tak aj pre verejnosť so záujmom o reality.