Náročnú 12. etapu vyhral domáci Bardet, žltý dres si obliekol Aru

Francúzsky cyklista Romain Bardet víťazí počas 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Pau do Peyragudes, dlhej 214,5 km v Peyragudes 13. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 12. etapy (Pau - Peyragudes, 214,5 km)



1. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) 5:49:38 h, 2. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac), 3. Fabio Aru (Tal./Astana) obaja +2 s, 4. Mikel Landa (Šp./Sky) +5, 5. Louis Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) +7, 6. Daniel Martin (Ír./Quick-Step Floors) +13, 7. Christopher Froome (V.Brit./Sky) +22, 8. George Bennett (N.Zéaland/LottoNL-Jumbo), 9. Simon Yates (V.Brit./ORICA-Scott) obaja +27, 10. Mikel Nieve (Šp./Sky) +1:28, ... 11. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:04, 14. Alberto Contador (ŠP./Trek) +2:15



celkové poradie:



1. Aru 52:51:49 h, 2. Froome +6 s, 3. Bardet +25, 4. Uran +55, 5. D. Martin +1:41, 6. Yates +2:13, 7. Landa +2:55, 8. Quintana +4:01, 9. Bennett +4:04, 10. Meintjes +4:51, 11. Contador +7:14





bodovacia súťaž:



1. Marcel Kittel (Nem./Quick-Step) 352 b, 2. Michael Matthews (Aus./Sunweb) 222, 3. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal) 171, 4. Alexander Kristoff (Nór./Kaťuša) 158, 5. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 97, 6. Dylan Groenewegen (Hol./LottoNL-Jumbo) 94





vrchárska súťaž:



1. Warren Barguil (Fr./Sunweb) 70 b, 2. Thomas De Gendt (Belg./Lotto Soudal) 32, 3. Primož Roglič (Slovin./LottoNL-Jumbo) 30, 4. Alexis Vuillermoz (Fr./AG2R) 27, 5. Froome 24, 6. D. Martin 23

Peyragudes 13. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Romain Bardet zvíťazil vo štvrtkovej 12. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne AG2R mal najviac síl v tvrdom záverečnom stúpaní do Peyragudes a 214,5 km dlhú trať z Pau zvládol za 5:49:38 h. Na druhej priečke skončil Kolumbijčan Rigoberto Uran z Cannondale a tretiu pozíciu obsadil Talian Fabio Aru. Práve jazdec Astany sa po etape obliekol do žltého dresu, keď z neho vyzliekol doterajšieho lídra a obhajcu trofeje Chrisa Froomea. Brit z tímu Sky finišoval na siedmej priečke s mankom 22 sekúnd.Aru tak má na čele šesťsekundový náskok pred Froomeom, tretí je Bardet s mankom 25 sekúnd. Na štvrté miesto sa posunul Uran (+55 s), piaty je Daniel Martin (+1:41 min).povedal Bardet.Pelotón vo štvrtok dorazil do Pyrenejí a organizátori si pre neho pripravili náročnú etapu so šiestimi vrchárskymi skúškami. Prvé dve Cote de Capvern a Col des Ares 4. a 2. kategórie nemohli výraznejšie prehovoriť do diania v etape, no potom nasledovali ďalšie štyri. Na 140. km čakal Col de Menté 1. kategórie s dĺžkou 6,9 km a sklonom 8,1%, o 44 km ďalej Port de Bales najvyššej kategórie dlhý 11,7 km a s priemerným sklonom 7,7%. Po zjazde do údolia nasledovali na záverečných desiatich kilometroch ďalšie dve vrchárske prémie na Col de Peyresourde (1. kat., 9,7 km, 7,8%) a do cieľa v Peyragudes (2. kat., 2,4 km, 8,4%, maximum nad 16%).Po pár kilometroch sa od pelotónu oddelila skupina 12 jazdcov, medzi nimi boli aj Marcel Kittel a Michael Matthews, ktorí chceli zabojovať o jedinú rýchlostnú prémiu. Inak ju tvorili skúsení vrchári Stave Cummings, Diego Ulissi, či Thomas de Gendt. Vedúca skupina si postupe vypracovala približne štvorminútový náskok. Šprintérsku prémiu v Loures-Barousse vyhral Matthews (20 b) pred Kittelom (15 b). Obaja sa udržali v popredí aj na druhom kopci Col des Ares druhej kategórie a Matthews zvládol ako prvý aj Col de Menté, Kittel z vedúcej skupiny odpadol. Tá mala náskok pred pelotónom už viac ako päť minút. Na čele hlavného pola udávali tempo jazdci priebežného lídra Chrisa Froomea z tímu Sky.Na úpätí Port de Bales sa z pelotónu odtrhli Maxime Bouet a Brice Feillu z tímu Fortuneo-Oscaro, ktorý nemal zastúpenie vo vedúcej skupine, a snažili sa na ňu dotiahnuť. Medzitým z nej odpadol Matthews. Na ostrom stúpaní, ktoré sa na viacerých úsekoch dostalo nad 10%, sa vedúca skupina roztrhala na viacero menších. Na čele ostali Cummings a de Gendt, pelotón strácal už len niečo vyše dve minúty. Pre 20 bodov do vrchárskej súťaže si prišiel Cummings, za ním zdolali náročný kopec De Gendt a Gautier. V skupine lídra Froomea zaútočili Contador a Barguil, ale Sky si situáciu postrážil.Cummings mal na úpätí ďalšieho stúpania stále dve minúty náskok, no ten rýchlo klesal. Stíhala ho už len skupina hlavných favoritov. Froome s Aruom mali menšie problémy, keď nedobrzdili jednu zákrutu, ale obaja sa udržali na kolenách. Tempo udávali stále pretekári Sky, ktorí boli v skupine až štyria, nestačili im viacerí jazdci, odpadol aj Quintana. Niekoľko sto metrov pred vrcholom Peyresourde stratil kontakt aj Contador. V záverečnom stúpaní do Peyragudes zaútočil ako prvý Bennett, po ňom v najtvrdšej pasáži Aru, ktorý si išiel pre žltý dres. V cieli ho nakoniec zdolal Bardet i Uran, ale keďže Froome zaostal a tretí Aru získal aj bonifikáciu, nakoniec sa posunul na čelo.uviedol nový líder celkového poradia.