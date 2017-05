Národná asociácia STK: Liberalizovanie staníc môže porušiť pravidlá EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. mája (TASR) - Novela zákona z dielne ministerstva dopravy, ktorá má liberalizovať sieť staníc technickej kontroly (STK), môže podľa Národnej asociácie STK (NA STK) porušiť pravidlá Európskej únie.Podľa asociácie totiž novela o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách nerešpektuje platnú smernicu EÚ, ktorá hovorí práve o regulácii trhu staníc STK.tvrdí asociácia v dnešnom stanovisku.Už teraz je podľa nej jasné, že Slovensko nerešpektovalo povinnosť prevziať túto smernicu do národnej legislatívy, keďže termín vypršal 20. mája 2017.cituje asociácia text smernice. Aby sa mohla zaistiť vysoká kvalita kontroly, smernica podľa asociácie určuje členským štátom vypracovať systém zabezpečenia kvality, ktorý by zahŕňal procesy udeľovania oprávnenia dozoru a aj odobratia, pozastavenia alebo zrušenia oprávnenia na vykonávanie kontroly technického stavu.Smernica tak podľa asociácie cieli na znižovanie nehodovosti, ale nehovorí o liberalizácii trhu staníc STK. Národná asociácia staníc technickej kontroly preto spolu so Zväzom automobilového priemyslu, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou poslali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi, v ktorom ho žiadajú o prehodnotenie pokračovania legislatívneho konania v prípade tejto novely.odôvodnil tajomník NA STK Peter Hulman.Podľa asociácie pritom novela o liberalizácii trhu staníc STK nereflektuje na zahraničné skúsenosti z okolitých štátov ako Česko či Poľsko.opísal Hulman.Asociácia preto navrhuje, aby sa vytvorili také podmienky, ktoré sieť staníc rozšíria určeným spôsobom zabezpečujúcim doplnenie staníc tam, kde je to potrebné, ale so zachovaním štátneho dozoru.dodal Hulman.Zámer liberalizovať sieť staníc technickej kontroly predstavilo ministerstvo dopravy v novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Tá má umožniť, že stanicu emisnej či technickej kontroly si bude môcť založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky.Po novom by tak už ministerstvo dopravy nemalo limitovať počet týchto staníc, tak ako to je doteraz. V súčasnosti počet staníc technickej kontroly určuje rezort na každý okres. Od takejto zmeny si ministerstvo sľubuje zvýšenie počtu týchto staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na kontroly.