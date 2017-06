Národná banka zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life

V sídle košickej poisťovne Rapid Life sú policajti, pred bankou stojí obrnené vozidlo Národnej banky Slovenska, do ktorého odnášajú všetky dokumenty poisťovne Rapid Life. Košice, 15. júna 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 15. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) dnes zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life. Poisťovni bolo rozhodnutie doručené dnes ráno.priblížil člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom Viliam Dvořáček s tým, že NBS viedla voči poisťovni veľké množstvo sankčných konaní.Centrálna banka za núteného správcu vymenovala JUDr. Irenu Sopkovú. Tá po prevzatí správy poisťovne rozhodla o prevoze dokumentov a počítačového vybavenia do expozitúry NBS v Košiciach, kde boli zriadené priestory pre jej fungovanie. Nútená správkyňa bude vykonávať svoju činnosť v priestoroch NBS.Hlavnou úlohou správkyne, ktorá nahradila predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti, bude urýchlene zistiť skutočný stav záväzkov a pohľadávok poisťovne a zabezpečenie jej majetku. Nútená správkyňa musí tiež podľa NBS urýchlene preskúmať niektoré podozrenia z prípadov špekulatívneho prevodu majetku poisťovne na tretie osoby a vykonať kroky k prípadnému prinavráteniu takéhoto majetku späť do vlastníctva poisťovne.Rapid Life sa podľa NBS nachádza v režime dobrovoľného ukončovania činnosti, ktorého trojročná lehota začala plynúť 1. januára 2016 a ktorého zavedenie iniciovala samotná poisťovňa. B rámci tohto režimu sa zaviazala, že do konca roka 2018 ukončí svoju činnosť a zameria sa predovšetkým na vysporiadanie svojich záväzkov voči klientom. NBS nie je spokojná s pokrokom poisťovne pri ukončovaní činnosti, keďže neodpovedá klientom na žiadosti o vyplatenie nárokov a klientom nároky z poistných zmlúv nevypláca.Centrálna banka avizovala, že bude o stave, v akom sa poisťovňa nachádza, informovať verejnosť a klientov priebežne podľa zistení nútenej správkyne a v rozsahu, v akom jej to povinnosť zachovávať mlčanlivosť dovolí.uviedol riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek s tým, že výška záväzkov voči klientom bude známa až po kompletnom audite zo strany nútenej správkyne. Má ísť podľa neho o tisícky klientov.Či budú splnené ich nároky bude vedieť odpovedať tiež až po audite.dodal Dvořáček s tým, že dnes do obrneného vozidla nakladajú dokumenty zo sídla poisťovne v Košiciach.