Národné centrum zdravotníckych informácií hľadá priestory aj ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Časť zamestnancov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa bude sťahovať do nových prenajatých kancelárií. Pracovať v nich budú aj nanovo prijaté posily. Súvisí to s nábehom elektronického zdravotníctva (eHealth) do ostrej prevádzky i podporou Národného zdravotníckeho informačného systému. TASR to potvrdila hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková.Súčasná kapacita vlastných priestorov na bratislavskej Lazaretskej ulici nie je podľa nej dostatočná. NCZI si chce prenajať kancelárie na dobu určitú (tri roky s možnosťou opcie na päť rokov).povedala pre TASR Valášiková.NCZI teraz hľadá najvhodnejšiu ponuku na uzavretie nájomnej zmluvy na administratívne priestory v bratislavskom Starom Meste pre minimálne 70 ľudí. Výška mesačného nájmu je predmetom súťaže. Centrum má celkovo vyše 200 zamestnancov. Ďalšie vlastné priestory NCZI v Rači potrebujú rozsiahlu rekonštrukciu. Centru okrem iného končí zmluva na prenájom priestorov na bratislavskej Sliačskej ulici. Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži možno nájsť na oficiálnom webe NCZI.Elektronické zdravotníctvo by mal štát naostro spustiť od januára budúceho roka. NCZI však pripustilo, že niektoré ambulancie budú s pripojením meškať, nemocníc sa to týkať nebude. EHealth si doteraz vyžiadal 47 miliónov eur. Termín jeho zavedenia sa už viackrát posúval. Priniesť má elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.