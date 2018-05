Národné múzeum má nový prírastok, meteorit s pozoruhodnými obrazcami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum (SNM - PM) v Bratislave má nový prírastok, meteorit s pozoruhodnými obrazcami. Leštený plátok železného meteoritu Smolenice s charakteristickými Widmanstättenovými obrazcami sa pridal do zbierky k meteoritom Rumanová v roku 1994 a Košice v roku 2010. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková.opísal meteorit bývalý zamestnanec Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Milan Gargulák.Meteorit sa našiel v lesnom prostredí v katastri Smoleníc v apríli 2012. Vážil takmer 14 kilogramov a jeho hlavným minerálom je železo.uviedla zástupkyňa riaditeľa SNM - PM Eva Nelišerová.Vedci meteorit ešte skúmajú.doplnil riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV Ján Madarás.Na výskume meteoritu Smolenice sa podľa jeho slov podieľali odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Natural History Museum v Londýne, University of St. Andrews, Veľká Británia a University of Arizona, USA.