Národný onkologický ústav hľadá darcov krvných doštičiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave hľadá darcov krvných doštičiek. Pravidelne ich chodí odovzdávať asi 100 ľudí, tí však nestačia pokrývať potreby všetkých pacientov.informovala TASR hovorkyňa NOÚ Martina Šoltésová.Transfúzie krvných doštičiek potrebujú v NOÚ mnohí pacienti. Po onkologickej liečbe sú oslabení, doštičky im chýbajú buď následkom ochorenia alebo liečby, ktorá ich tvorbu potláča. Ich znížený počet v tele spôsobuje častejšie krvácanie napríklad z nosa a ďasien, môžu sa tvoriť aj krvné podliatiny či krvácanie do životne dôležitých orgánov, napríklad do mozgu. Pacienti obvykle dostávajú transfúzie doštičiek jedenkrát denne po dobu siedmich až 14 dní v úvode liečby, alebo aj opakovane v jej ďalšom priebehu.Krvné doštičky môže darovať zdravý človek vo veku 18 až 50 rokov, ktorý neprekonal infekčnú žltačku, nemá závažné ochorenia srdca, pľúc, pečene, obličiek či cukrovku. Za týmto účelom je možné navštíviť NOÚ v pracovných dňoch od 7.00 do 14.00 h. Pred odberom si človek môže dať ľahšie raňajky. Doštičky sa v tele začnú obnovovať ihneď, do 72 hodín sú späť. Možno ich darovať 12-krát ročne.Záujemca však nedaruje doštičky ihneď po vstupe do NOÚ. Najprv absolvuje vstupné vyšetrenie, ktoré pozostáva z krvných testov nalačno, röntgenu pľúc a EKG.povedala Šoltésová. Vstupné vyšetrenie možno absolvovať v pracovných dňoch od 7.30 do 12.00 h v NOÚ. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke onkologického ústavu.S nedostatkom krvi každoročne počas leta bojujú aj transfúzne stanice po celom Slovensku. Môžu za to dovolenky či študentské stáže. Potreba darovanej krvi je však v tomto čase oveľa vyššia ako počas zvyšného roka, pretože sa stáva viac úrazov, dopravných nehôd, prebiehajú transplantačné programy a nemocnice robia plánované operačné zákroky. Transfúzne stanice potrebujú každú krvnú skupinu. Vzácnejšie sú však tie s negatívnym Rh faktorom. Na Slovensku je vyše 112.000 pravidelných darcov.