Národný onkologický ústav v Bratislave dočasne povedie T. Alscher

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave povedenie dočasne od utorka (1.5.) Tomáš Alscher, doterajší ekonomický riaditeľ. Na pondelkovom stretnutí sa na tom zhodla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) s prednostami všetkých kliník NOÚ.uviedla Kalavská. Práve Alscher má byť tým, kto by mohol upokojiť situáciu v NOÚ a vytvoriť podmienky pre postupné riešenie nahromadených problémov.Záujem o to má aj samotný Alscher, ktorý si uvedomuje zodpovednosť.skonštatoval.Dočasnú funkciu bude Alscher zastávať do výsledkov riadneho výberového konania, keďže doterajší šéf Jozef Valocký koncom apríla na tomto poste končí. Rezort zdravotníctva už vypísal a zverejnil výberové konanie na nového generálneho riaditeľa. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 17. mája.Počas pôsobenia Valockého sa v NOÚ búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie. Podľa ministerky je jedným z najdôležitejších krokov stabilizácia kľúčových zdravotníkov a zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v NOÚ.