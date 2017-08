Národný park Poloniny navštívil kvôli Európskemu diplomu expert

Stužický prales v NP Poloniny bol zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO ako jeden z bukových pralesov Východných Karpát. Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Stužický prales v NP Poloniny bol zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO ako jeden z bukových pralesov Východných Karpát. Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Stakčín 23. augusta (TASR) – Najvýchodnejší slovenský národný park (NP) Poloniny v týchto dňoch (22. až 23. 8.) navštívil v súvislosti s Európskym diplomom (ED) nezávislý expert. Ako TASR informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák, ide o hodnotiacu misiu, ktorá musí byť vykonaná spravidla rok pred skončením jeho platnosti."Jej cieľom je posúdiť aktuálny stav hodnôt v NP Poloniny, pre ktoré bol tomuto územiu ED v roku 1998 udelený," priblížil. Ide o prestížne medzinárodné ocenenie udeľované Výborom ministrov Rady Európy (RE) v Štrasburgu. Aktuálne je prepožičiavaný na obdobie piatich rokov. "Národný park Poloniny bol navrhnutý z hľadiska jeho výnimočných prírodných hodnôt na rozhraní východno- a západno-karpatskej fauny a flóry a spoločnej hranice s Poľskom a Ukrajinou," spomenul s tým, že pre toto územie je aj záväzkom. "Je takpovediac medzinárodným nástrojom ochrany prírody," doplnil.Rada Európy misiou poverila Prof. Michaela Ushera, držiteľa radu britského impéria a člena Škótskej kráľovskej vedeckej spoločnosti v Edinburgu. Program pripravila Správa NP Poloniny so sídlom v Stakčíne. Nezávislý expert navštívil Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Havešová, Starinskú a Uličskú dolinu, drevený kostolík v obci Topoľa. Hodnotiteľ sa stretol tiež so zástupcami ministerstva, Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, starostami niektorých obcí a predstaviteľmi neštátnych lesných spoločenstiev.O správe z misie, v ktorej expert odporučí obnovenie alebo neobnovenie ED, sa bude diskutovať pravdepodobne začiatkom budúceho roka. Naposledy bola pre NP Poloniny jeho platnosť obnovená v júni 2012 do 18. septembra budúceho roka. Držiteľom Európskeho diplomu na Slovensku je aj NPR Dobročský prales, ktorá je v územnej pôsobnosti ŠOP SR - Správy Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana. Rada Európy udeľuje toto ocenenie pre chránené územia od roku 1965. Spĺňať musia základné kritériá, napríklad mimoriadne prírodné hodnoty, akými sú biologická a krajinná rozmanitosť. Ďalšie podmienky a odporúčania sú zahrnuté do príslušnej rezolúcie Výboru ministrov RE.NP Poloniny s rozlohou približne 29.800 hektárov tvorí spolu s priľahlým chráneným územím Poľska a Ukrajiny prvú trilaterálnu biosferickú rezerváciu na svete a aktuálne druhú najväčšiu. "Najznámejší a svojou rozlohou na Slovensku najväčší je tu prales Stužica-Bukovské vrchy. Spolu s Havešovou, Rožkom, Vihorlatom (v rámci Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat) a ďalšími šiestimi lokalitami v susednej Ukrajine bol v roku 2007 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Lokalita bola v roku 2011 rozšírená o najcennejšie zvyšky prírodných bukových lesov v Nemecku a v roku 2017 o ďalších 63 lokalít v desiatich krajinách," spomenul Ferenčák s tým, že raritou v Poloninách je tiež prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode.