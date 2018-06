Národný park Slovenský raj oslavuje 30. výročie svojho vzniku

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Spišská Nová Ves 21. júna (TASR) – Národný park (NP) Slovenský raj si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho vzniku. Minister životného prostredia László Sólymos vo štvrtok na tlačovej konferencii v Spišskej Novej Vsi pri tejto príležitosti uviedol, že za tie roky sa na Slovensku veľa vecí zmenilo a práve ochrana prírody patrí medzi oblasti,Šéf envirorezortu poďakoval zamestnancom NP za ich dlhoročnú prácu a zároveň podotkol, že práve v Slovenskom raji vidieť, ako sa ochrana prírody môže stať jedným z pilierov rozvoja celého regiónu.Významný medzník v histórii NP predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v júni 2016.upozornil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.Zonácia však podľa neho zároveň umožnila naštartovať aj nové ekoturistické aktivity ako napr. splav Prielomu Hornádu a sprístupnenie ferraty Kyseľ. Sólymos upozornil, že vďaka zonácii Štátna ochrana prírody (ŠOP) historicky prvýkrát získala odkúpením pozemkov svoj vlastný les.podotkol minister.Cez novelu zákona o ochrane prírody chce rezort nastaviť pravidlá pre všetkých zainteresovaných a zároveň docieliť, aby štátne pozemky v bezzásahových územiach prešli celoplošne pod správu ŠOP.ozrejmil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko s tým, že zákon o ochrane prírody z roku 2002 je v súčasnosti z viacerých ohľadov už prekonaný. Jeho novela by mala zvýšiť možnosti ochrany prírody v národných parkoch.konštatoval Sólymos.NP Slovenský raj získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. Tvoria ho zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s vodopádmi, rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra. V roku 1964 bol Slovenský raj ako prvý na Slovensku vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. Za NP bolo toto územie vyhlásené v roku 1988 a hoci je prísne chránené, vďaka hustej sieti turistických chodníkov, ktoré sú v nepriechodných úsekoch sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami, je z veľkej časti sprístupnené. Vlani do NP zavítalo 650.000 návštevníkov.