Náruživí farmári? Za krádeže rýľov, lopát i sliepok skončili vo väzbe

Ilustračné foto Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. februára (TASR) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Komárna obvinila v jednom prípade zo zločinu a v štyroch prípadoch z prečinu porušovania domovej slobody 58-ročného muža. Obvinený Alexander mal v januári a vo februári tohto roku v obci Imeľ vojsť bez súhlasu majiteľov do priestorov ich domov a odcudziť z nich rôzne veci.informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Svojím konaním spôsobil poškodeným škodu vo výške 150 eur. Po vykonaných procesných úkonoch bol muž umiestený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľka spracovala podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Obvinenému hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Stíhaný je väzobne.Zo zločinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže obvinil vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Levíc 54-ročného Albína z obce Šalov v okrese Levice. Muž chcel ukradnúť sliepky z dvora rodinného domu v obci. Krádeži zabránila 82-ročná majiteľka domu, ktorá krikom privolala susedu. Tej sa podarilo hydinu z rúk muža vytrhnúť. Obidve ženy nahlásili udalosť na polícii.povedala Bruchterová.