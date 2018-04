Náš človek v Divadle Astorka pripomenie korupčnú kauzu kráľa Oravy

Na snímke herec Róbert Jakab počas tlačovej konferencie Divadla Astorka Korzo '90 k premiére hry Náš človek v Bratislave 11. apríla 2018. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Premiéru autorského divadla Mira Dacha a Jána Luterána Náš človek chystá bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90. V novom titule pripomenie doteraz najväčšiu kauzu politickej korupcie v histórii bývalého Československa, ktorej hlavným aktérom bol vtedajšíuviedol pre TASR po stredajšej verejnej generálke režisér Ján Luterán k novinke s mottom Kúpiť si možno každého, otázna je len jeho cena.doplnil k inscenácii s dokumentárnymi prvkami podľa skutočných udalostí.vysvetlil Luterán.V závere inscenácie zavedú tvorcovia divákov do fiktívneho múzea korupcie, kde sa na interaktívnych obrazovkách premietajú návštevníkom názory slovenských osobností na tému korupcie. V dokrútkach sa objavia napríklad Iveta Radičová, Milan Kňažko, Róbert Bezák, Juraj Nvota. Luterán priznáva, že pri písaní textu tvorcovia vychádzali z viacerých prameňov. Osobne tiež komunikovali s prokurátorom Ladislavom Hannikerom, ktorý mal prípadna starosti.V hlavnej úlohe sa predstaví Róbert Jakab, ďalej účinkujú Matej Landl, Peter Šimun, Marián Labuda, Zuzana Konečná, Daniela Gudabová a. h., Dominika Žiaranová a. h., Tomáš Mrekaj a. h. Scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Eva Kleinová, pod hudbu sa podpísal Daniel Fischer.komentoval svoju postavu Jakab.podčiarkol na margo ústredného hrdinu, ktorého celé meno v inscenácii nezaznie - predstavuje akúsi vzorku Slováka. Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku. Vždy si všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem.dodal Jakab ku korupčnej kauze z obdobia normalizácie, do ktorej boli zapojení vysokí funkcionári komunistickej strany.