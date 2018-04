NASA a ESA spoja sily, dopravia na Zem vzorky marťanskej pôdy

BRATISLAVA 30. apríla - Európska vesmírna agentúra (ESA) a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa dohodli na spolupráci na projekte misie na Mars, ktorej cieľom bude priviezť na Zem vzorky marťanských hornín a pôdy.

Úvodná fáza misie

Plánovanie misie je ešte len v úvodnej fáze, preto zatiaľ ešte ani nepadol žiaden termín, kedy by k nej malo dôjsť Britská BBC pripomína, že NASA a ESA plány na podobnú misiu ohlásili už v roku 2009, pričom ju chceli uskutočniť niekedy medzi rokmi 2020 a 2030.V roku 2011 sa však NASA z projektu stiahla, čo odôvodnila nedostatkom financií. Doteraz mali vedci k dispozícii na skúmanie len marťanské meteority a materiály odobraté rovermi a stacionárnymi sondami, ktoré však zostali na Marse a skúmali sa len na diaľku.

Horniny a zeminu naberú do kapsúl

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Teraz však vedci plánujú marťanské horniny a zeminu nabrať do kapsúl a tie dopraviť naspäť na Zem, kde sa budú dať skúmať za pomoci prístrojov a techník, aké by bolo na Mars nemožné dopraviť a aplikovať ich tam.Základnou otázkou je, či na Marse existoval, prípadne dokonca v nejakej forme stále existuje život. Stopy metánu objavené v marťanskej atmosfére zatiaľ nič nedokazujú, keďže môžu byť biologického pôvodu, ale aj nemusia.Scenár, že by na Marse existoval život aj v súčasnosti, vedci považujú za nepravdepodobný. Keďže ho však nevedia ani vylúčiť, pre istotu sa chystajú držať vzorky marťanskej pôdy a hornín po ich dopravení na Zem v dokonalej karanténe, aby prípadné stopy marťanského života nekontaminovali pozemskú biosféru.