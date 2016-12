Naša hokejová 20-ka nezvládla generálku, s Fínskom prehrala vysoko 1:8

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS 20 - príprava:



Slovensko – Fínsko 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)



Góly: 52. Ružička – 7. Saarijärvi (Kuokkanen, Välimäki), 13. Vesalainen (Kuokkanen), 27. Luoto (Björkqvist, Mattila), 35. Luoto, 40. Vesalainen (Borgström, Kuokkanen), 43. Ruotsalainen (Koivula), 56. Vesalainen, 57. Rutosalainen.



Vylúčenia: 3:1, presilovky 0:1, oslabenia 0:0.



zostava SR 20: Húska – E. Černák, Fehérváry, Michal Roman, A. Hatala, Bodák, Grman, O. Košecký, Hain – Lešťan, Sádecký, Pataky – Struška, P. Oško, M. Sloboda – R. Bondra, A. Ružička, Hecl – S. Buček, Miloš Roman, Studenič



hlas po zápase:



Ernest Bokroš, tréner SR 20: "V tomto stretnutí sme ťahali za kratší koniec. Fíni nás prevýšili vo všetkých činnostiach, bolo až prekvapujúce s akou ľahkosťou dávali góly. Neukázali sme nič do ofenzívy, ale rovnako ani v defenzíve pred brankárom Húskom. Stalo sa, neostáva nič iné, len detailne zanalyzovať, čo spôsobilo takú vysokú prehru, prečo družstvo nedokázalo zopakovať kvalitný výkon zo súboja so Švédmi proti ďalšiemu zástupcovi zo severu. Obhajcovia titulu nám jednoducho vnútili svoj spôsob hry, veľké problémy nám robili agresivitou a korčuľovaním. Chlapci pocítili na vlastnej koži, čo doposiaľ nezažili a podobná ťažká situácia by ich nemala zaskočiť. Radšej odohrať podobný zápas pred samotným šampionátom, než v jeho priebehu. Veľmi podobné stretnutia, verím, že nie výsledkovo, nás čakajú v meraniach síl s prvými dvoma súpermi na ľade Air Centre Canada v Toronte – Kanaďanmi a Američanmi." (zdroj: hockeyslovakia.sk)



Prehľad zápasov SR v B-skupine na MS 20 v Toronte (časy sú v SEČ):



streda 28. decembra

02.00 Kanada - SR



štvrtok 29. decembra

01.30 SR - USA



sobota 31. decembra

01.30 SR - Lotyšsko



nedeľa 1. januára

02.00 Rusko - SR



zápasy o udržanie:

1. zápas - 2. januára o 17.00

2. zápas - 3. januára o 23.30

prípadný 3. zápas - 5. januára o 17.00



štvrťfinále:

2. januára - 19.00/21.30/23.30

3. januára - 02.00



semifinále:

4. januára - 21.00

5. januára - 01.30



o 3. miesto

5. januára - 21.30



finále:

6. januára - 02.00

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sherbrooke 23. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nezvládli generálku na blížiaci sa svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa na prelome rokov 2016 a 2017 uskutoční v Montreale a Toronte. V quebeckom Sherbrooke nestačili na rovesníkov z Fínska a prehrali vysoko 1:8. Jediný gól výberu trénera Ernesta Bokroša zaznamenal Adam Ružička.Slováci odštartujú pôsobenie na MS 20 27. decembra súbojom proti domácej Kanade. V základnej B-skupine sa stretnú aj s USA, Lotyšskom a Ruskom. Konečnú nomináciu na šampionát oznámia tréneri v piatok.