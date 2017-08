Nasadená jednotka Plíšková postúpila suverénne do 2. kola US Open

Karolína Plíšková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Barbora Strýcová (23-ČR) - Misaki Doiová (Jap.) 6:1, 6:3

Yanina Wickmayerová (Bel.) - Lesia Curenková (28-Ukr.) 6:3, 6:1

Sorana Cirsteová (Rum.) - Lesley Kerkhoveová (Hol.) 6:1, 6:3

Karolína Plíšková (1-ČR) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:2, 6:1

New York 29. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Svetová i nasadená jednotka si prvom kole poradila s Poľkou Magdou Linetteovou hladko 6:2, 6:1. Zápas na dvorci Arthura Ashea sa dohrával pod zatiahnutou strechou pre blížiaci sa dážď.Vlani postúpila Plíšková v New Yorku až do finále, v ktorom podľahla Nemke Angelique Kerberovej. Po úspešnom vstupe do tohtoročného turnaja bola spokojná.uviedla v prvom rozhovore priamo na kurte.