Nasadenie protiraketového systému v J. Kórei by malo byť pozastavené

Soul 7. júna (TASR) - Umiestňovanie amerického protiraketového systému THAAD v Južnej Kórei by malo byť aspoň dočasne pozastavené, uviedla dnes prezidentská kancelária v Soule. Potvrdila tiež, že tento systém by mal byť predmetom úplného posúdenia vplyvov na životné prostredie.Predstaviteľ úradu juhokórejského prezidenta Mun Če-ina novinárom povedal, že dve odpaľovacie zariadenia a ďalšie vybavenie, ktoré už umiestnili vo vybranej lokalite, by nemali byť stiahnuté. Zvyšné - zatiaľ nenasadené - časti systému však "musia počkať", citovala ho tlačová agentúra Jonhap.Oznámenie prišlo po tom, ako prezidentská kancelária, známa ako Modrý dom, vyšetrovala tvrdenia, že ministerstvo obrany sa pokúšalo utajovať informácie o nasadení systému THAAD.Vyšetrovanie dospelo k záveru, že predstaviteľ ministerstva do oficiálnej správy pre Modrý dom skutočne úmyselne nezaradil zmienku o dodávke ďalších štyroch odpaľovacích zariadení do krajiny, pričom rezort obrany sa tiež snažil dosiahnuť, aby celý program nasadenia THAAD vyzeral menší, než v skutočnosti je, a to v zjavnej snahe zabrániť úplnému posudzovaniu jeho environmentálnych vplyvov.Prezidentská kancelária po ukončení vyšetrovania nariadila ministerstvu obrany vykonať takéto posúdenie. Predstaviteľ Modrého domu dodal, že zvyšné štyri zo šiestich odpaľovacích zariadení systému THAAD budú môcť byť nasadené až po ukončení tejto štúdie, ktorej vypracovanie by mohlo trvať aj jeden rok.