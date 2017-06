NASES: Elektronická komunikácia so štátom ušetrí čas aj financie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júna (TASR) – Do povinnej elektronickej komunikácie podnikateľov so štátom zostáva posledný týždeň. Od 1. júla 2017 totiž budú firmám so sídlom v SR zapísaným v obchodnom registri zasielané úradné rozhodnutia či oznámenia výhradne prostredníctvom elektronických schránok.Do e-schránky sa možno prihlásiť cez portál Slovensko.sk. Na prístup do nej je potrebný občiansky preukaz s čipom a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér. O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu BOK možno požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prevádzkujúca e-schránky poukazuje na výhody elektronickej komunikácie. Jej využívanie je bezplatné. Štát zaručuje 100-% bezpečnosť schránky. Garantuje tak, že sa do nej nikto nenabúra a nezneužije údaje.Podanie možno uskutočniť z pohodlia domova alebo z práce v ktorúkoľvek hodinu, stačí počítač a pripojenie na internet. Ak sa zašle elektronicky a autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa poplatok o polovicu, najviac o 70 eur. Na prijaté správy v e-schránke upozorní notifikácia cez SMS alebo e-mail, ktorú si možno nastaviť.Každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 h sú k dispozícii operátori call centra a v stredy až do 21.00 h.Ak štatutári nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK, na správu e-schránky môžu splnomocniť svojho podriadeného alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá tento preukaz má. Vyplnené a notárom overené tlačivo oprávnenia z portálu Slovensko.sk treba poslať na Úrad vlády SR.Aktuálne vedia občania na Slovensko.sk využiť viac ako 1500 e-služieb. „priblížil generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.Okrem jednoduchšieho a prehľadnejšieho dizajnu e-schránok pripravuje agentúra aj nové funkcionality.uzavrel Molnár.