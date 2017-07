NASES: Na úradnú poštu upozorní používateľov e-schránok e-mail či SMS

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 11. júla (TASR) – Úradné zásielky už nechodia podnikateľom do klasických poštových schránok, ale elektronicky. Výhodou štátnej e-schránky je, že ju na rozdiel od tej klasickej netreba kontrolovať denne. Poukázala na to Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). O každej novej pošte príde používateľovi upozornenie na e-mail alebo SMS.Od 1. júla tohto roka slovenským firmám nechodia od úradov obálky. Štátne inštitúcie, ale aj samosprávy, súdy, notári či exekútori majú od tohto termínu povinnosť komunikovať s podnikateľmi elektronicky. NASES aktivovala na doručovanie všetky schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a so sídlom na Slovensku.Neznamená to podľa nej, že predstavitelia firiem sa musia do schránky prihlásiť každý deň.vysvetlil generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.E-schránku tak netreba kontrolovať denne ako klasické poštové schránky, používateľovi stačí na nastavenie oznámení jeden prístup. Následne do e-schránky vstúpi až vtedy, keď mu od úradov príde zásielka.Do firemných elektronických schránok majú umožnený prístup všetci ich štatutári. Tí v schránke nemusia pracovať sami. Jej správou môžu poveriť elektronicky alebo listinne niekoho, komu dôverujú.upozornil Molnár. Tieto prvky zabezpečujú, že k citlivým údajom sa nedostane nikto nepovolaný.Ak podnikatelia svoj čipový občiansky s bezpečnostným kódom ešte nemajú, môžu si ich vybaviť na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.