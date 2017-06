NASES: O štátne e-schránky sa zaujíma štyrikrát viac ľudí ako vlani

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 12. júna (TASR) - Stále viac ľudí sa zaujíma o prácu so svojou štátnou e-schránkou. Telefonickú pomoc pri manipulácii s elektronickou schránkou totiž podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) využilo v tomto roku viac ako 25.000 ľudí. Na kontaktné centrum agentúry volá či píše podľa hovorkyne Lucie Makovej denne takmer tristo občanov, čo je o tretinu viac ako na začiatku roka a štyrikrát viac ako v rovnakom období minulého roka.opísala Maková. Práve pre zvýšený záujem ľudí o poradenstvo k e-schránkam agentúra pristúpila podľa jej slov k predĺženiu času pre verejnosť. Cez pracovné dni sa ľudia operátorom dovolajú do 18.00 h a v stredu až do 21.00 h.vysvetlil generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.Pracovníci kontaktného centra pritom väčšinou riešia požiadavky spojené s prácou v elektronickej schránke, alebo pomáhajú ľuďom s inštaláciou programov potrebných na vstup do schránky či elektronické podpisovanie. Operátori zároveň radia aj s orientáciou na portáli slovensko.sk.dodala Maková. Ľudia žiadajú podľa jej slov napríklad právne poradenstvo v susedských sporoch či rady pri majetkovom vysporiadaní, snažia sa riešiť reklamácie kúpeného tovaru alebo podvody pri internetovom predaji.