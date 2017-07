NASES: Podnikatelia oddnes komunikujú so štátom elektronicky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) – Koniec hrubým obálkam, žltým poštovým lístkom a dlhému čakaniu na úradoch. Oddnes budú zástupcovia slovenských firiem komunikovať so štátom elektronicky. Elektronická komunikácia ušetrí podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) čas i peniaze – podanie na úrad je možné vybaviť kedykoľvek a odkiaľkoľvek.Štát dnes automaticky aktivuje na doručovanie elektronické schránky právnických osôb so sídlom na Slovensku, zapísaných v obchodnom registri. Teda aj tie, ktoré neboli automaticky aktivované prvým prístupom. Odteraz už štátne úrady, ale aj samosprávy, Sociálna poisťovňa, súdy, notári či exekútori nebudú používať klasickú poštu, ale všetky dôležité dokumenty doručia zástupcom firiem online.uviedol generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.Ak si štatutári chcú vyskúšať svoju firemnú schránku hneď v prvý deň, na ich otázky sú pripravení odpovedať vyškolení operátori ústredného kontaktného centra výnimočne aj počas tohto víkendu od 8.00 do 18.00 h na čísle +421 2 35 803 083 alebo pomocou kontaktného formulára na portáli Slovensko.sk. V prípade potreby možno operátorov zastihnúť aj naďalej v pracovné dni od 8.00 do 18.00 h a v stredy až do 21.00 h.Významnou zmenou pre používateľov e-schránok je podľa NASES aj nový dizajn, ktorý si môžu vyskúšať oddnes.doplnil Molnár.Nový dizajn schránok prináša nielen modernejší vzhľad, ale aj vyšší užívateľský komfort. So správou elektronickej schránky pomôže sprievodca schránkou, ktorý užívateľov navedie a predstaví im jej základné funkcionality.Nová e-schránka ponúka podľa agentúry viaceré vylepšenia. Ide napríklad o zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ, sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno kliknutie či zjednodušenie nastavenia notifikácií. Obe verzie budú fungovať paralelne, aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál Slovensko.sk. Na prístup do nej je potrebný občiansky preukaz s čipom s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér. O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu BOK možno požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.